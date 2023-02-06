Совсем скоро наступит весна, а это значит, что пора снимать ботинки и обувать кроссовки.

Сегодня обувные бренды предлагают массу вариантов обуви, которая может идеально вписаться в любой образ и сделать его невероятно стильным. Предлагаем вам сегодня рассмотреть модели, которые точно вам понравятся.

Белые кроссовки

Как вы понимаете, это классика. Белые кроссовки идеально подходят как под джинсы, так и под более романтические наряды. Кроме того, они великолепно будут смотреться и с брючными костюмами.

Бежевые кроссовки

На самом деле коричневые кроссовки не так давно вошли в моду, но уже успели покорить всех модниц. Они больше подходят под платья и юбки. Нежный цвет добавит больше романтизма и изящности в ваш образ.

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Разноцветные кроссовки

Наверняка вы помните времена, когда в тренде были сникерсы. Так вот в этом году они вновь будут на пике популярности. А главное, что каждая сможет выбрать именно ту расцветку, которая ей больше нравится - от яркой до темной.

Высокие кроссовки

Когда на улице будет +15 градусов, в них вам будет очень жарко. Однако весной и осенью они станут для вас незамениными. Спортивная одежда идеально подходит под высокие кроссовки и делает "лук" действительно модным.

Кроссовки на тракторной подошве

Грубая большая подошва сейчас на пике популярности. Такое масштабное признание она получила после того, как в моду вошли берцы. Присмотритесь к такому варианту, чтобы быть главной звездой на улицах вашего города.

Ранее УНИАН назвал 5 вещей, которые должна иметь каждая модница.

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