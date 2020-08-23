цей матеріал доступний українською

"Джинсы отошли на второй план": названы самые модные штаны на осень 2020

14:17, 23 августа 2020
Красота и стиль
248 0
Модные штаны / depositphotos.com

Читайте такжеНеделя моды в самом разгаре: как выглядеть роскошно в пасмурную погоду

Мы подобрали для вас несколько вариантов, благодаря которым вы будете выглядеть превосходно.

Кюлоты

Об этих штанах мы уже говорили много раз. Они недавно ворвались в моду и не собираются уступать свое лидерство среди модниц. Сейчас они находятся на пике популярности. Интересно, что такие штаны моно носить как под каблуки, так и под кеды.

Кюлоты / фото pinterest.com

Кожа

Кожаные штаны также будут в моде этой осенью. При этом не стоит выбирать облегающие штаны. Обратите внимание на более свободный или прямой крой.

Кожаные штаны / фото pinterest.com

Джоггеры 

Джоггеры перекочевали из спортивного стиля в повседневный. Отличительная черта этих брюк – широкая и мягкая резинка на талии и на щиколотках.

Джоггеры / фото pinterest.com

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter