"Джинсы отошли на второй план": названы самые модные штаны на осень 2020
Джинсы уже постепенно выходят из моды. На смену им приходят штаны разного кроя.
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Мы подобрали для вас несколько вариантов, благодаря которым вы будете выглядеть превосходно.
Кюлоты
Об этих штанах мы уже говорили много раз. Они недавно ворвались в моду и не собираются уступать свое лидерство среди модниц. Сейчас они находятся на пике популярности. Интересно, что такие штаны моно носить как под каблуки, так и под кеды.
Кожа
Кожаные штаны также будут в моде этой осенью. При этом не стоит выбирать облегающие штаны. Обратите внимание на более свободный или прямой крой.
Джоггеры
Джоггеры перекочевали из спортивного стиля в повседневный. Отличительная черта этих брюк – широкая и мягкая резинка на талии и на щиколотках.
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