Эти фасоны можно сочетать с разными стилями.

Джинсы - это элемент базового гардероба, который должен быть у каждой модницы. Дизайнер Андре Тан рекомендует запастись самыми стильными и качественными фасонами, чтобы создавать с ними крутые образы.

Джинсы с низкой посадкой

Еще совсем недавно многие считали эту модель устаревшей, однако этой осенью она возвращается на модный Олимп. Если правильно их сочетать с другой одеждой, то они будут очень стильно смотреться. В идеале это, конечно же, топы. Открытый подтянутый животик станет "изюминкой" вашего образа.

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Прямые джинсы

Это классическая модель, которая беспроигрышно будет смотреться с любыми другими вещами. Топы, оверсайз футболки, рубашки - то, что сочетается с таким кроем джинсов. Не бойтесь экспериментировать!

Мешковатые джинсы

Многие знаменитости выбирают именно такой фасон. Если вы доверяете вкусу Рианны, Бейонсе, Арианы Гранде, то смело приобретайте мешковатые джинсы. Это более свободный стиль, который не наденешь на работу, однако для прогулки - это самый топ.

Пэчворк

Стиль "деним на дениме" набирает популярность. Благодаря экологичным тенденциям, многие бренды пытаются использовать этот стиль в своих осенних коллекциях. Это, так сказать, глоток свежего воздуха в "джинсовом" мире.

Разноцветные джинсы

Разноцветные джинсы сделают ваши образы более интересными и разнообразными. Синий, черный и серый деним - это, конечно же, классика, но никто не запрещает экспериментировать. Дайте вашим образам второе дыхание.

Ранее УНИАН назвал стильную верхнюю одежду на осень 2023.

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