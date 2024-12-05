Модные дубленки на зиму: их носят все знаменитости (фото)

Зима 2024/2025 — это время, когда дубленка становится не просто верхней одеждой, а настоящим модным заявлением.

Этой зимой дубленки возвращаются на вершину модного Олимпа, предлагая стильное сочетание комфорта, тепла и утонченности. Если вы хотите быть в тренде и при этом не замерзнуть, дубленка станет вашим идеальным выбором.

Оверсайз-дубленки

Свободный крой стал хитом сезона. Оверсайз-дубленки подчеркивают расслабленный стиль, позволяя сочетать их с объемными свитерами, худи или многослойными образами. Особенно популярны модели в натуральных оттенках: кремовом, коричневом или песочном. Такой фасон подойдет всем, кто ценит свободу движений и универсальность.

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Короткие дубленки

Укороченные модели дубленок идеально подойдут для тех, кто любит активный образ жизни. Они прекрасно сочетаются с джинсами, высокими сапогами или ботинками на массивной подошве. Акцент на широких воротниках или искусственном мехе добавит образу нотки дерзости и свежести.

Дубленки с яркими акцентами

Зима 2024/2025 приветствует эксперименты с цветами и деталями. Если вы хотите выделиться, выбирайте дубленки насыщенных оттенков: винного, изумрудного, горчичного или синего. Декоративные элементы, такие как вставки из контрастного меха, металлические молнии или пряжки, делают такие модели настоящим модным заявлением.

Длинные дубленки

Дубленки длиной до колена или ниже — выбор для тех, кто хочет подчеркнуть свой утонченный вкус. Такие модели подойдут как для деловых встреч, так и для прогулок по зимнему городу. Они прекрасно смотрятся с высокими сапогами и платьями, создавая эффектный и теплый образ.

Эко-дубленки

Среди модных трендов этой зимы — дубленки из экологичных материалов. Они не только стильны, но и соответствуют современным принципам осознанного потребления. Эко-дубленки могут быть выполнены из искусственного меха или переработанных тканей, что делает их отличным выбором для заботящихся о природе модниц.

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