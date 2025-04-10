Модные дождевики на весну 2025: в них вы будете выглядеть роскошно

Смело выбирайте необычные фактуры, яркие цвета или оверсайз-силуэты.

Осень 2025 обещает быть стильной даже в дождливую погоду. Дизайнеры сделали всё, чтобы дождевики перестали быть просто практичной вещью и превратились в модный акцент образа. Теперь плащи-дождевики — это не только защита от непогоды, но и способ выразить свою индивидуальность и вкус. Рассказываем, какие дождевики будут в тренде этой осенью.

Прозрачные дождевики

Лёгкие полупрозрачные модели остаются фаворитами сезона. Они подходят под любой образ и не скрывают стильную одежду. Особенно актуальны дождевики с контрастной отделкой: цветной кант, яркие карманы или необычные застёжки. В моде будут как полностью прозрачные варианты, так и с лёгким оттенком — нежно-голубым, розовым или дымчато-серым.

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Оверсайз-плащи с поясом

Свободные дождевики длиной до колен или ниже — ещё один тренд осени 2025. Они отлично смотрятся в расслабленных городских образах и позволяют носить их поверх объёмных свитеров или пиджаков. Особенно стильно смотрятся модели с поясом — такой фасон подчёркивает талию и придаёт образу женственности даже в дождливую погоду.

Виниловые и лаковые фактуры

Глянцевый блеск вновь на пике популярности. Виниловые дождевики ярких цветов — это выбор смелых модниц, которые не боятся выделяться. В тренде насыщенные оттенки: бордо, изумруд, сапфир, а также классические чёрный и бежевый.

Дождевики-парки и спортивные модели

Для поклонников комфорта дизайнеры предлагают дождевики в стиле спорт-шик. Парки из водоотталкивающей ткани с капюшонами, кулисками и множеством карманов будут особенно актуальны. Они отлично смотрятся в образах с джинсами, кроссовками и уютными свитерами.

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