Модные осенние цвета-2020: примеры современных "луков"

Вещи нужно подбирать со вкусом.

Каждый сезон мода немного меняется. Это касается не только кроя, но и цветов. Предлагаем на примере разобрать, какие оттенки будут в тренде этой осенью.

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Желтый лайм

Это сочетание желтого и лаймового цветов. Ткань такого оттенка идеально подходит для брючного костюма. Он будет выглядеть элегантно и в то же время ярко.

Песочный

Этот оттенок уже давно в моде. При этом многие его недооценивают, так как думают, что он слишком бледный. При этом такой нюдовый цвет подходит практически под все.

Марсала

Марсала уже давно зарекомендовал себя как цвет, который достоин отдельного внимания. Это глубокий красный оттенок, который способен выразить всю вашу внутреннюю страсть.

Ультрамариновый зеленый

И речь сейчас пойдет вовсе не о жабах. И вы так выглядеть не будете. Это очень модный оттенок. При этом не стоит выбирать целостный костюм зеленого цвета. Лучше просто сделать акцент на какой-то одной вещи.

Свинцовый

Этот цвет покорил сердца всех модниц. С одной стороны он достаточно обычный, а с другой - не многие его используют в своих "луках". Поэтому в одежде такого оттенка вы будете уникальны.

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Автор: Диана Могилевич