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Модные осенние цвета-2020: примеры современных "луков"

18:49, 19 августа 2020
Красота и стиль
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Модные цвета 2020 / depositphotos.com

Каждый сезон мода немного меняется. Это касается не только кроя, но и цветов. Предлагаем на примере разобрать, какие оттенки будут в тренде этой осенью.

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Желтый лайм

Это сочетание желтого и лаймового цветов. Ткань такого оттенка идеально подходит для брючного костюма. Он будет выглядеть элегантно и в то же время ярко.

Модные цвета 2020 / фото pinterest.com

Песочный

Этот оттенок уже давно в моде. При этом многие его недооценивают, так как думают, что он слишком бледный. При этом такой нюдовый цвет подходит практически под все.

Модные цвета 2020 / фото pinterest.com

Марсала

Марсала уже давно зарекомендовал себя как цвет, который достоин отдельного внимания. Это глубокий красный оттенок, который способен выразить всю вашу внутреннюю страсть.

Модные цвета 2020 / фото pinterest.com

Ультрамариновый зеленый

И речь сейчас пойдет вовсе не о жабах. И вы так выглядеть не будете. Это очень модный оттенок. При этом не стоит выбирать целостный костюм зеленого цвета. Лучше просто сделать акцент на какой-то одной вещи.

Модные цвета 2020 / фото pinterest.com

Свинцовый

Этот цвет покорил сердца всех модниц. С одной стороны он достаточно обычный, а с другой - не многие его используют в своих "луках". Поэтому в одежде такого оттенка вы будете уникальны.

Модные цвета 2020 / фото pinterest.com

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Автор: Диана Могилевич

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