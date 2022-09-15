Модная осенняя обувь 2022 года должна быть не только красивой, но и стильной и практичной.

В Украине с каждым днем становится все холоднее. Пора менять туфли и босоножки на осеннюю обувь. Главным трендом осени 2022 года является удобство. Высокие ботфорты и сапоги с бахромой уже не в моде - лучше отдать предпочтение простой и практичной обуви. Называем 6 самых стильных моделей обуви этой осени.

Высокие сапоги

Любительницам высоких сапог этой осенью рекомендуется обратить внимание на черные модели с простым дизайном. Высокие сапоги можно носить с длинным тренчем, маленьким черным платьев или с клетчатым пальто. Под сапоги можно надеть бежевые (но не черные) колготки.

Полуботинки

Короткие полуботинки - очень стильная и симпатичная осенняя обувь для хорошей погоды. Носим их с длинными и широкими штанами или с яркими высокими носками. Рекомендуется обратить внимание на модели из замши, если умеете за ней ухаживать.

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Сапоги на шнуровке

Ковбойские сапоги, берцы и другая осенняя обувь на шнуровке не выходит из моды уже несколько лет. 2022 год не станет исключением. Такие ботинки можно носить и с грубыми байкерскими косухами, и с платьями в пол. Обувь на шнуровке - главный молодежный тренд этой осени.

Высокая платформа

Ботинки на высокой платформе этой осенью рекомендуется выбирать в простом дизайне и в темных оттенках. Их носим с джинсами скинни или офисными брюками. Платформа защитит ноги от промокания в мокрую погоду.

Резиновые сапоги

Если вы считаете, что резиновые сапоги предназначены только для детей, то вы очень заблуждаетесь. Ходить с мокрыми ногами сейчас совсем не модно. Яркие резиновые сапожки пригодятся в любом гардеробе, ведь любой осенью бывают дождливые дни. Носим их с пальто, вязанным свитером или с курткой-ветровкой.

Ботильоны на низком ходу

Самая стильная модель ботильонов в этом году - на низком хочу и без шнуровки и застежек. Такая обувь элегантно облегает ногу и делает её визуально меньше. Рекомендуется носить с высокими или облегающими брюками, чтобы было видно всю обувь.

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