Народный депутат поздравила с Рождеством христиан западного обряда.

Лидер "Батькивщины", народный депутат Юлия Тимошенко поздравила христиан западного обряда с Рождеством Христовым. По этому случаю она опубликовала фотографию в роскошном платье.

Фото появилось в Instagram политика.

"Радостных праздников! Пусть все будет хорошо, пусть сбываются мечты!",- написала Тимошенко.

На фото нардеп позирует в роскошном белом платье-вышиванке с красной вышивкой и рукавами в стиле бохо. Талию нардепки подчеркнул белый пояс.

Тимошенко дополнила образ низким хвостом с выпущенными спереди прядями и нежным нюдовым макияжем.

Фолловеры не скупились на комплименты для Тимошенко и не скрывали восторг от ее фото.

"Красивая",

"Очень красивая",

"Роскошное платье",

"Вы невероятная, Юлия Владимировна",

"Вы не только умная, но и необыкновенно красивая женщина!",

"Модель! Вам нет возраста",

"Вы очень красивая и замечательная женщина",

- пишут фолловеры.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко пришла в Совет в строгом обтягивающем наряде с интересной деталью.

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