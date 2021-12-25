Лидер "Батькивщины", народный депутат Юлия Тимошенко поздравила христиан западного обряда с Рождеством Христовым. По этому случаю она опубликовала фотографию в роскошном платье.
Фото появилось в Instagram политика.
"Радостных праздников! Пусть все будет хорошо, пусть сбываются мечты!",- написала Тимошенко.
На фото нардеп позирует в роскошном белом платье-вышиванке с красной вышивкой и рукавами в стиле бохо. Талию нардепки подчеркнул белый пояс.
Тимошенко дополнила образ низким хвостом с выпущенными спереди прядями и нежным нюдовым макияжем.
Фолловеры не скупились на комплименты для Тимошенко и не скрывали восторг от ее фото.
- "Красивая",
- "Очень красивая",
- "Роскошное платье",
- "Вы невероятная, Юлия Владимировна",
- "Вы не только умная, но и необыкновенно красивая женщина!",
- "Модель! Вам нет возраста",
- "Вы очень красивая и замечательная женщина",
- пишут фолловеры.
Напомним, ранее Юлия Тимошенко пришла в Совет в строгом обтягивающем наряде с интересной деталью.
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