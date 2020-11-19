Модный ретейлер Farfetch провел опрос, в результате которого итальянцев признали самой стильной нацией в Европе.
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Об этом сообщает Daily Star.
На втором месте оказались французы, а третью строчку заняли испанцы. На четвертом месте - британцы, а закрывают пятерку лидеров жители Швеции и Дании (они разделили пятое место).
Также одними из самых стильных признали скандинавцев, португальцев, немцов, норвежцев и финнов.
Также интересно то, что 76% поляков считают себя стильными. А вот лидеры рейтинга итальянцы и французы более скромные. Всего 67% и 64% соответственно признали себя стильными.
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