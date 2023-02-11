Маникюр и правильный дизайн превратят любую простушку в самую эффектную женщину.

Маникюр - визитная карточка любой женщины. Он может удачно дополнить образ и подчеркнуть вкус. Однако также маникюр и неудачный дизайн могут испортить все впечатление. Сейчас в тренде минимализм, дизайны в стиле "маникюра жены миллионера".

УНИАН рассказывает, какие ногти выглядят дорого и какие дизайны сделают вас невероятно стильной. Все гениальное просто - эта фраза именно о "маникюре жен миллионеров".

Молочная база

Этот дизайн идеально подойдет для коротких ногтей. Длинные и яркие ногти уже давно не в тренде, они кажутся дешевыми и превращают женщин в простушек. Если вы хотите улучшить свой образ и выглядеть по-настоящему дорого, выбирайте молочное покрытие. Нюдовые оттенки в молочном исполнении выбирает даже Кейт Миддлтон.

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Такой дизайн не нуждается в блестках и стразах, оставьте идеи об "аппликациях" в прошлом. Однотонное покрытие и максимально чистый маникюр - такое сочетание сделает вас королевой.

Нюдовый и прозрачный

Прозрачный маникюр - классика, на которую решится не каждая. Такой дизайн требует идеальной формы ногтей, не все мастера умеют делать маникюр, который не нужно "прятать" под цветным покрытием.

Если же прозрачный маникюр кажется вам слишком скучным, то выбирайте нюд. Это - беспроигрышный вариант!

Жемчужная втирка

Этот дизайн часто выбирает Хейли Бибер. Такой маникюр не требует особых навыков. Вам нужно покрыть ногти однотонным светлым покрытием, после чего нанести на него втирку.

Изящный блеск будет хорошо смотреться как на коротких, так и на длинных ногтях. С таким дизайном можно даже экспериментировать. К примеру, втирку можно сочетать с розовыми оттенками, тогда ногти будут выглядеть максимально нежно.

Красный и винный

Многие любят красный маникюр, но не каждой женщине удается найти свой идеальный оттенок. Чаще всего, у мастеров есть десятки оттенков красного, но многие из них выглядят дешево. Классический красный должен быть без розового и морковного отлива, без блесток и вкраплений.

Помимо этого, очень дорого выглядят винные оттенки. Насыщенный цвет делает образ утонченным, он подойдет для ногтей любой формы. Самое главное, что вы должны знать о красном и винном маникюре, это то, что без правильных бликов он будет смотреться дешево. Предупреждайте мастера о том, что вы хотите идеальный маникюр, без права на ошибку.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как выглядит лучший маникюр на короткие ногти в 2023 году.

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