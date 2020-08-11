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Назван самый модный маникюр этого лета

18:50, 11 августа 2020
Красота и стиль
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Модный маникюр / instagram.com/asos

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Итак, данное покрытие подразумевает разноцветные ногти с пятнышками. Стоит отметить, что выгодно будут смотреться контрастные цвета.

Только не забываем о том, что сочетание красного и черного уже давно не в тренде. Также лучше избегать разные оттенки одного цвета. Так как сейчас лето лучше добавить яркости и сочности.

Модный маникюр / instagram.com/asos

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