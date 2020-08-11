Назван самый модный маникюр этого лета

В моде пятнистый маникюр.

В моду вернулся пятнистый маникюр. Но речь не о леопардовом принте. Конечно, какое-то сходство есть, но не стоит злорадствовать.

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Итак, данное покрытие подразумевает разноцветные ногти с пятнышками. Стоит отметить, что выгодно будут смотреться контрастные цвета.

Только не забываем о том, что сочетание красного и черного уже давно не в тренде. Также лучше избегать разные оттенки одного цвета. Так как сейчас лето лучше добавить яркости и сочности.

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