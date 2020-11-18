Ногти должны быть ухоженными.

Женские ручки - это визитная карточка. Поэтому они должны быть ухоженными и с модным покрытием.

Читайте также"Шоколадные пальчики": назван самый стильный маникюр этого сезона

Уже несколько сезонов подряд в тренде нюдовое покрытие, которые выглядит естественно. К нюдовым оттенкам гель лака можно отнести бежевый, молочный, розовый и кофейный.

Нюдовый цвет не сливается с кожей. Более того, он оттеняет ее. Такое покрытие будет актуально в любое время года и на любом мероприятии. Еще один его плюс в том, что при отрастании свободного края, не будет резкого перехода.

Важно знать, что нюдовые цвета есть холодные и теплые. Чтобы подобрать свой идеальный цвет, нужно обращать внимание на цвет вашей кожи. Взгляните на свое запястье, там видны вены, если они синего цвета, то гармоничнее будут смотреться на ваших ручках, холодные оттенки гель лака. А если вены на запястье имеют зеленоватый тон, то выбирайте теплые оттенки.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич