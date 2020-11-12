В этом сезоне актуален коричневый цвет.

Руки - это визитная карточка каждой девушки. Поэтому они должны быть ухоженными и с красивым маникюром. А вот чтобы вы не ломали себе голову насчет покрытия, мы предлагаем вам универсальный и очень модный вариант.

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В этом сезоне актуальны бежевый, коричневый, молочный, горчичный цвета и их оттенки. Теперь вспоминаем моду на лунный френч. И вуаля, у вас шикарный маникюр. Чтобы его разнообразить, можно одну руку покрыть коричневым цветом, а другую - бежевым. В целом вы можете все эти оттенки между собой сочетать. И поверьте, это будет смотреться выигрышно.

С таким маникюром вы можете ходить как в офис, так и в повседневной жизни он не будет доставлять вам дискомфорт. Главное помнить, что лунный маникюр - это уже дизайн. Поэтому не стоит перенасыщать его стразами, глиттером, наклейками и прочим.

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Автор: Диана Могилевич