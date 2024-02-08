Эти варианты дизайна понравятся всем.

Приближается День Святого Валентина. Поэтому пора позаботиться не только о подарках своим любимым, но и о праздничном маникюре. Конечно, в таком нейл-арте будут преобладать красные цвета. Однако, как можно по-разному комбинировать этот цвет и придумать интересные дизайны на ногтях - смотрите далее.

Маникюр в стиле "крестиков-ноликов"

Для ценительниц однотонных покрытий мастера предлагают нанести красный лак, а хотя бы один ноготь сделать с праздничным узором. Например, можно нарисовать знакомую с детства игру "Крестики-нолики", где вместо ноликов поставить сердечки, которые, конечно, побеждают. Это будет ярким акцентом на ногтях и оригинальным решением для праздничного маникюра.

Маникюр в стиле романтических карт

Если вы готовы сделать больше праздничных акцентов на ногтях, то специалисты предлагают идею с романтическими картами. На белом фоне можно изобразить карты с сердцами, которые обычно во время настоящей игры называют чирва (красная масть в игральной колоде). Это могут быть как указательный и средний пальцы, так и другие пальцы. По желанию, можно сделать еще дизайн в стиле френч с красной полоской сверху.

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Маникюр в стиле граффити

Для более смелых девушек, мастера маникюра предлагают стиль граффити. На ногтях можно сделать различные красно-белые надписи, словно они нарисованы на стене. Стоит использовать слова Amor, Love, Любовь или другие, которые связаны у вас с этим чувством.

Маникюр в стиле клубничка с сердцем

Этот дизайн маникюра поражает своей яркостью и романтичностью. Мастера предлагают выбрать для всех пальцев насыщенный красный лак под основу и сверху украсить маленькими светлыми капельками с объемным одним сердечком посередине.

Маникюр в стиле классика, но не совсем

Если вы все же не любите красный и предпочитаете классический френч, то и для вас есть праздничный вариант. Специалисты предлагают сделать привычную белую полоску сверху, однако дополнить ее серебристым сердечком. Такой акцент сделает романтическое дополнение к вашему маникюру.

Ранее УНИАН писал о самом модном маникюре этой зимой.

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