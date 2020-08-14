Стало известно, какой модный маникюр разобьет ваше сердце
15:05, 14 августа 2020Красота и стиль
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Маникюр может быть разнообразным.
Модный маникюр / depositphotos.com
Женские ноготочки всегда должны ухоженными. Если вы хотите, чтобы на вас обращали внимание, то вам следует отслеживать модные тренды.
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Итак, сегодня мы рассмотрим еще одно трендовое покрытие.
Ногти миндалевидной формы покрыты разными мелковыми цветами - желтый, сиреневый, персиковый, бежевый и голубой. На каждом ноготке присутствует либо наклейка, либо дизайн, сделанный с помощью красок.
Стоит отметить, что наклейки абсолютно разные, при этом выглядят очень ярко и сочно. Такой маникюр точно никого не оставит равнодушным.
Модный маникюр / instagram.com/asos
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