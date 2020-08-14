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Стало известно, какой модный маникюр разобьет ваше сердце

15:05, 14 августа 2020
Красота и стиль
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Модный маникюр / depositphotos.com

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Итак, сегодня мы рассмотрим еще одно трендовое покрытие.

Ногти миндалевидной формы покрыты разными мелковыми цветами - желтый, сиреневый, персиковый, бежевый и голубой. На каждом ноготке присутствует либо наклейка, либо дизайн, сделанный с помощью красок.

Стоит отметить, что наклейки абсолютно разные, при этом выглядят очень ярко и сочно. Такой маникюр точно никого не оставит равнодушным.

Модный маникюр / instagram.com/asos

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Автор: Диана Могилевич

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