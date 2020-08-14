Стало известно, какой модный маникюр разобьет ваше сердце

Маникюр может быть разнообразным.

Женские ноготочки всегда должны ухоженными. Если вы хотите, чтобы на вас обращали внимание, то вам следует отслеживать модные тренды.

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Итак, сегодня мы рассмотрим еще одно трендовое покрытие.

Ногти миндалевидной формы покрыты разными мелковыми цветами - желтый, сиреневый, персиковый, бежевый и голубой. На каждом ноготке присутствует либо наклейка, либо дизайн, сделанный с помощью красок.

Стоит отметить, что наклейки абсолютно разные, при этом выглядят очень ярко и сочно. Такой маникюр точно никого не оставит равнодушным.

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Автор: Диана Могилевич