Акцент на натуральность: в моду входит лаконичный маникюр (фото)
Маникюр, как ни странно, тоже имеет свои тенденции. Какой-то дизайн остается в тренде несколько сезонов, другой - актуален лишь на пару месяцев.
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Давно прошли те времена, когда красивым считались длинные стилеты, обилие лепки и страз. Сейчас же мировая бьюти-индустрия диктует нам совершенно противоположные тренды.
Последним "писком" моды является минимум цвета на ногтях.
Предпочтение отдают либо прозрачному лаку, либо камуфляжному. Дизайна тоже по минимуму - тонкие полосочки или капельки у основания ногтя.
Нынче в тренде также аля-французский маникюр. Только вместо белого лака на отросший край ногтя наносят цветной, металлик или шиммер.
Популярный дизайн - небольшие цветные точки у основания ногтя.
Современные тенденции диктуют нам, что нужно забывать о длинных нарощенных ногтях. Сейчас акцент делают на натуральность и короткие ногти. С формой ногтей тоже самое - в тренде овал - универсальная форма для любых пальчиков.
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