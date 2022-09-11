Что касается бровей, визажисты советуют избегать четких линий и заполнять карандашом или тенями только пробелы.

Выбеленные брови на контрасте темного макияжа глаз - такой модный мейкап на осень 2022 от итальянского дома Versace. Тем временем Valentino и Yves Saint Laurent за яркие цвета - фиолетовый, голубой и розовый.

Поэтому гример Марина Семенченко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала, каким должен быть модный осенний макияж 2022.

В отличие от летнего макияжа, в осеннем тональный крем очень нужен, ведь в это время года тон лица становится тусклее, ведь загар "сходит". Пудру применять только в зоне под глазами.

Что касается теней, то в тренде сейчас металлик. Как говорит гример, это может быть серебро, золото, бронза. Что касается бровей, то отдавайте предпочтение натуральности - просто заполните пробелы, если они есть, тенями или карандашом.

Не используйте яркие цвета туши, выбирайте черную или коричневую. Последняя очень подойдет блондинкам.

Для более спокойного, повседневного образа выбираем бальзам для губ. Также очень модны осенью классические красные оттенки помады. Сначала красим контур карандашом, помадой лишь заполняем.

Ранее стилисты назвали три оттенка, которые будут преобладать в осеннем гардеробе в этом году. Это не значит, что другие нельзя использовать. Как утверждают эксперты, одежда такого цвета подчеркивает осведомленность в современных модных тенденциях. Речь идет об оранжевом, марсале и лесном зеленом.

Вас также могут заинтересовать новости: