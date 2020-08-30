Макияж должен быть стильным.

Каждая модница наносит макияж. При этом мейк, как и одежда, должен быть разнообразным.

Читайте такжеНазваны топ-5 модных "луков" с оверсайз худи

Мы много говорили о том, что в тренде всегда нюдовый макияж. При этом его можно разнообразить с помощью блесток, например. Также не забывайте о классическом варианте - черные стрелки и красная помада. Такой образ всегда будет актуальным.

Также вы можете делать акцент на глазах, используя яркие осенние цвета. При этом губы должны быть более неприметными. Выбирайте оранжевые, золотистые, багровые, желтые, красные цвета. Давайте рассмотрим на примерах.

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич