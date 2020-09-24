Макияж должен быть безупречным.

Макияж должен придавать свежести вашему лицу. И это, пожалуй, основная его задача. Также с его помощью можно подчеркнуть глаза, скулы или губы. Но не стоит переусердствовать.

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Стрелки

Неровные стрелки - это полный антитренд. Если вы их рисуете, то они должны быть безупречными. Вы можете воспользоваться пластырем или специальными наклейками, с помощью которых ваши стрелки получатся безупречными.

Тушь

Прокрашивать тушью лишь верхние или нижние ресницы - это прошлый век. Наносить ее нужно на все ресницы, иначе макияж выглядит незавершенным.

Тональный крем

Фильм "Маски", конечно, интересный. Но не в реальной жизни. Несоответствие тона кожи с тоном тонального крема выглядит очень некрасиво и дешево.

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Автор: Диана Могилевич