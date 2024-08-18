Даже если природа не наградила густыми локонами, это можно исправить стрижкой.

Всем женщинам хотелось бы иметь густые и крепкие волосы, однако далеко не всегда мы имеем такой результат. Плохая генетика или постоянное агрессивное окрашивание, а также стрессы и нездоровый образ жизни приводят к ухудшению состояния волос. УНИАН предлагает практичные стрижки для тонких волос, которые не нужно укладывать.

Стрижки для тонких редких волос - не требующие укладки варианты

Парикмахеры говорят, что стрижки для тонких волос - популярный выбор сейчас, потому что многие женщины испытывают огромное количество стресса из-за войны. К тому же, ритм жизни не позволяет тратить много времени на укладку, соответственно, нам нужны варианты быстрых и простых причесок.

Пикси и Викси

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Такие короткие стрижки для тонких волос для женщин за 40, за 50 и даже за 60 очень популярны, потому что с помощью них можно решить много проблем - от тонких волос до полного лица.

Когда парикмахер стрижет "пикси", он укорачивает виски и затылок, а волосы на макушке оставляет более длинными. Такой ход позволяет добавить объема и скорректировать черты лица, особенно если добавить челку.

Викси - это сочетание "пикси" и "шегги", то есть, нужно делать все, что описано выше, но создавать определенную лохматость прически. Она отлично подходит для тонких волос, потому что все слои "викси" тоже тонкие и рыхлые, но их очень много - за счет этого создается объем.

Блант-боб, лонг-боб, боб-ковбой

Если вы хотели стрижки для круглого лица и тонких волос на среднюю длину, то можете рассмотреть вариации "боб". Блант-боб - это стрижка с прямым срезом, благодаря которой можно сохранить длину и визуально вытянуть лицо. Кстати, блант-боб даже можно сделать с челкой, главное - правильно понять тип внешности.

Лонг-боб - это то же самое, но большей длины. Длинные и мягкие пряди гарантируют женственность образа, причем, если волосы тонкие и длинные, то лучше всего стричь лонг-боб многослойно. С помощью такой стрижки можно удачно скрыть высокий лоб, торчащие уши и полноту лица.

Еще один вариант стрижки "боб" для тонких волос - "боб-ковбой". Суть ее в том, что длина должна быть не ниже подбородка, а концы обязательно филированные (рваные). За счет многослойности стрижка выглядит объемно, волосы не кажутся редкими, а укладывать ее не нужно.

Каскад

Многие женщины любят каскад - стрижки для тонких редких волос, не требующие укладки, такого типа очень популярны уже много лет. Лучше всего "каскад" будет выглядеть на волосах средней длины, но можно сделать его и на локонах ниже плеч. Такая многослойная стрижка и плавными переходами прядей от одной к другой придает объема, а сочетать ее лучше с мягкой челкой набок или челкой-шторкой.

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