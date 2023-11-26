Рассказываем, какие стрижки для женщин 60 лет, не требующие укладки, можно сделать уже сейчас.

Сложно найти женщину, которая не хочет выглядеть свежо и молодо, даже если ей давно исполнилось 50 или 60 лет. Цифра в паспорте - не повод не ухаживать за собой, поэтому очень важно знать, какие модные стрижки для женщин после 60 лет помогут вам "сбросить" несколько десятков лет.

Модные стрижки 2024 для женщин за 60 - ТОП удачных идей

Красивые стрижки для женщин 60-70 лет важно выбирать, отталкиваясь от собственного фототипа, а также образа жизни и состояния волос. Мы собрали несколько вариантов самых разных стрижек, из которых каждая женщина найдет подходящий для себя образ.

Каре

Если вы ищете короткие стрижки для женщин, которые подойдут для любого типа волос и лица, то каре - идеальный вариант. Оно может быть ровным, ассиметричным, с филированными кончиками, с челкой или без - об этих нюансах лучше посоветоваться со стилистом, но такой тип стрижки точно омолодит вас.

Видео дня

Пикси

Такие стрижки для пожилых женщин - не требующие укладки - очень популярны среди тех дам, у которых нет времени или желания часами стоять возле зеркала с феном и расческой в руках. Пикси тоже может быть с челкой или без, для разной формы лица и состояния волос, но в целом - это идеальный вариант стрижки без укладки.

Каскад

Самый практичный и модный вариант стрижки для женщин 50 лет с тонкими волосами, который можно сделать на любую длину. Кстати, парикмахеры рекомендуют делать укладку на каскад, но если вы их ослушаетесь, ничего страшного не произойдет. Благодаря определенной технологии укорачивания волос и придания им формы, даже без укладки на вашей голове будет легкий объем и красивая прическа.

Удлиненное каре

Это вариант стрижки для женщин 60-70 лет, у которых действительно тонкие волосы - с помощью удлиненного каре можно визуально немного увеличить объем локонов и вытянуть овал лица. Конечно, такую стрижку желательно укладывать, тогда она будет выглядеть превосходно.

Вас также могут заинтересовать новости: