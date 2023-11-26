Сложно найти женщину, которая не хочет выглядеть свежо и молодо, даже если ей давно исполнилось 50 или 60 лет. Цифра в паспорте - не повод не ухаживать за собой, поэтому очень важно знать, какие модные стрижки для женщин после 60 лет помогут вам "сбросить" несколько десятков лет.
Модные стрижки 2024 для женщин за 60 - ТОП удачных идей
Красивые стрижки для женщин 60-70 лет важно выбирать, отталкиваясь от собственного фототипа, а также образа жизни и состояния волос. Мы собрали несколько вариантов самых разных стрижек, из которых каждая женщина найдет подходящий для себя образ.
- Каре
Если вы ищете короткие стрижки для женщин, которые подойдут для любого типа волос и лица, то каре - идеальный вариант. Оно может быть ровным, ассиметричным, с филированными кончиками, с челкой или без - об этих нюансах лучше посоветоваться со стилистом, но такой тип стрижки точно омолодит вас.
- Пикси
Такие стрижки для пожилых женщин - не требующие укладки - очень популярны среди тех дам, у которых нет времени или желания часами стоять возле зеркала с феном и расческой в руках. Пикси тоже может быть с челкой или без, для разной формы лица и состояния волос, но в целом - это идеальный вариант стрижки без укладки.
- Каскад
Самый практичный и модный вариант стрижки для женщин 50 лет с тонкими волосами, который можно сделать на любую длину. Кстати, парикмахеры рекомендуют делать укладку на каскад, но если вы их ослушаетесь, ничего страшного не произойдет. Благодаря определенной технологии укорачивания волос и придания им формы, даже без укладки на вашей голове будет легкий объем и красивая прическа.
- Удлиненное каре
Это вариант стрижки для женщин 60-70 лет, у которых действительно тонкие волосы - с помощью удлиненного каре можно визуально немного увеличить объем локонов и вытянуть овал лица. Конечно, такую стрижку желательно укладывать, тогда она будет выглядеть превосходно.