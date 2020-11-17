Бренд выпустил тапки / louisvuitton.com
Louis Vuitton выпустил домашние тапочки, которые вошли в рождественскую коллекцию.
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Тапочки сделаны из норки. Коллекция представлена в четырех цветах - в белом, нежно-розовом, сером и светло-коричневом цветах. А вот стоят они 2 тысячи долларов.
«Роскошные лоферы Dreamy из меха норки украшены классическим узором Monogram. Подкладка из стриженого меха норки придает модели дополнительный комфорт. Чехол из бархата, который входит в комплект к обуви, идеален для путешествий», - говорится в описании товара.
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