Некоторые звезды решили выбрать экстравагантные наряды, а некоторые - классический гламур.

65-я церемония "Грэмми" традиционно стала не только событием в мире музыки. Внимание зрителей всегда приковано к звездам, ведь для престижной премии они выбирают лучшие образы. УНИАН собрал пять самых лучших и "горячих" нарядов знаменитостей.

Меган Фокс

Актриса выбрала для вечеринки по случаю "Грэмми" красное платье с глубоким декольте и жестким корсетом. Меган Фокс подчеркнула талию и не стала утяжелять образ лишними аксессуарами. Классическая голливудская укладка лишь подчеркнула стильный образ актрисы. В своем Instagram она также рассказала, что отправилась на "Грэмми", несмотря на свои травмы. Оказывается, у Меган Фокс сотрясение мозга и сломана рука, гипс ради церемонии она решила снять.

Доджа Кет

Певица, известная своими провокационными нарядами, решила не изменять традициям. В этот раз она вышла на публику в черном латексе. Ультраоблегающее платье с длинным подолом она дополнила необычными серьгами и ярким макияжем. Также Доджа Кет надела длинные латексные перчатки. В сети уже шутят, что образ, хоть и выглядит очень стильно, но явно доставил певице неудобства, ведь в нем очень жарко.

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Бейонсе

Главной звездой "Грэмми" стала Бейонсе. На церемонию она пришла в платье с откровенным разрезом. Певица показала стройные ноги и сделала акцент на глубоком декольте. Несмотря на то, что сочетания золота и серебро нередко получается неудачным, в этот раз наряд Бейонсе смотрелся гармонично.

Джей Ло

Дженнифер Лопес, хоть и не попала в список номинантов на премию, все равно вышла на сцену "Грэмми". Она вручала награду Гарри Стайлзу, а потому все равно позаботилась о безупречном наряде.

Стразы, бриллианты и ультрасмелый разрез - платье Джей Ло явно можно назвать голливудской классикой. Образ певицы уже получил положительные отзывы от модных критиков.

Пэрис Хилтон

Светская львица не могла пропустить столь важное для мира музыки мероприятие. Она вышла в свет впервые после новости о том, что стала мамой. Королева гламура не изменила своим предпочтениям.

Она выбрала сияющее платье с открытой спиной и откровенным декольте. Наряд Хилтон понравился фанатам, однако не все оценили прическу звезды.

Напомним, Бейонсе поставила рекорд по количеству полученных "Грэмми".

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