Лучшие и самые "горячие" наряды звезд на "Грэмми" / скриншоты

65-я церемония "Грэмми" традиционно стала не только событием в мире музыки. Внимание зрителей всегда приковано к звездам, ведь для престижной премии они выбирают лучшие образы. УНИАН собрал пять самых лучших и "горячих" нарядов знаменитостей.

Меган Фокс

Актриса выбрала для вечеринки по случаю "Грэмми" красное платье с глубоким декольте и жестким корсетом. Меган Фокс подчеркнула талию и не стала утяжелять образ лишними аксессуарами. Классическая голливудская укладка лишь подчеркнула стильный образ актрисы. В своем Instagram она также рассказала, что отправилась на "Грэмми", несмотря на свои травмы. Оказывается, у Меган Фокс сотрясение мозга и сломана рука, гипс ради церемонии она решила снять.

Меган Фокс на "Грэмми" / скриншот

Доджа Кет

Певица, известная своими провокационными нарядами, решила не изменять традициям. В этот раз она вышла на публику в черном латексе. Ультраоблегающее платье с длинным подолом она дополнила необычными серьгами и ярким макияжем. Также Доджа Кет надела длинные латексные перчатки. В сети уже шутят, что образ, хоть и выглядит очень стильно, но явно доставил певице неудобства, ведь в нем очень жарко.

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Доджа Кет в латексе / скриншот

Бейонсе

Главной звездой "Грэмми" стала Бейонсе. На церемонию она пришла в платье с откровенным разрезом. Певица показала стройные ноги и сделала акцент на глубоком декольте. Несмотря на то, что сочетания золота и серебро нередко получается неудачным, в этот раз наряд Бейонсе смотрелся гармонично.

Бейонсе на "Грэмми" / скриншот

Джей Ло

Дженнифер Лопес, хоть и не попала в список номинантов на премию, все равно вышла на сцену "Грэмми". Она вручала награду Гарри Стайлзу, а потому все равно позаботилась о безупречном наряде.

Стразы, бриллианты и ультрасмелый разрез - платье Джей Ло явно можно назвать голливудской классикой. Образ певицы уже получил положительные отзывы от модных критиков.

Наряд Дженнифер Лопес / скриншот

Пэрис Хилтон

Светская львица не могла пропустить столь важное для мира музыки мероприятие. Она вышла в свет впервые после новости о том, что стала мамой. Королева гламура не изменила своим предпочтениям.

Хилтон впервые вышла на публику после новости о том, что стала мамой / скриншот

Она выбрала сияющее платье с открытой спиной и откровенным декольте. Наряд Хилтон понравился фанатам, однако не все оценили прическу звезды.

Напомним, Бейонсе поставила рекорд по количеству полученных "Грэмми".

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