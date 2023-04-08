Американка в течение двух десятков лет пыталась убрать морщины с лица при помощи уколов красоты.

Медсестра из Калифорнии по имени Бренда Блэй рассказала в TikTok о том, что в течение последних 20 лет регулярно колола себе ботокс, чтобы спрятать возрастные изменения лица. Осенью 2022 года она прервала уколы красоты.

Сейчас 55-летняя женщина показала, как выглядит ее лоб. Она отметила, что ее мышцы неподвижны из-за воздействия препарата, но она занимается их восстановлением.

"Я прекратила использовать его (ботокс, - ред) в октябре, так что он почти исчез. Но вы заметили, что у меня неподвижные мышцы? Теперь я преимущественно восстанавливаю свои мышцы", - сказала Бренда.

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Стоит отметить, что глубоких морщин у нее действительно не видно, однако незначительные складки просматриваются. Блэй добавила, что в течение последних 20 лет она делала небольшие перерывы в уколах, чтобы избежать атрофирования мышц.

Пользователи отметили, что выглядит женщина неплохо. Некоторые написали, что благодаря ее примеру будут пытаться сохранить молодость и подтянутость лица.

Реакция соцсетей

"Ничего не происходит кроме того, что у тебя нет морщин"

"Морщин намного меньше, и мышцы восстанавливаются. Красота!"

"Ты прекрасно выглядишь! Я бегу за ботоксом"

"Спасибо, что честно рассказала о ботоксе. Я никогда не использовала его, но хочу стареть красиво"

Напомним, названы три стильных идеи как и с чем носить джинсы весной.

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