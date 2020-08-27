"Клубничка в деле": назван главный тренд августа

Клубничный принт сейчас в моде.

В августе очень модным оказался клубничный принт. Да-да, фрукты на одежде уже давно в моде, но раньше предпочтение отдавалось бананам или авокадо, например. Так как клубника казалась слишком сладкой и больше подходила для детских образов.

Читайте такжеНазваны антитренды, которые вернулись в моду в 2020

Но сейчас все изменилось. Клубничный принт покорил сердца всех модниц. Также с помощью такой одежды можно эффектно проводить это лето.

Что касается кроя, фактур и прочего, то здесь вам стоит отдать предпочтение легким тканям оверсайз. Не стоит обтягиваться себя, создавая эффект второй кожи. Помните, что сейчас в моде некая растрепанность. Также желательно носить вещи с таким принтом под кеды или босоножки. Но ни в коем случае не надевайте их под каблуки, иначе вы превратитесь в слишком приторную сахарную вату с клубничным привкусом.

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич