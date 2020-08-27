"Клубничка в деле": назван главный тренд августа
В августе очень модным оказался клубничный принт. Да-да, фрукты на одежде уже давно в моде, но раньше предпочтение отдавалось бананам или авокадо, например. Так как клубника казалась слишком сладкой и больше подходила для детских образов.
Читайте такжеНазваны антитренды, которые вернулись в моду в 2020
Но сейчас все изменилось. Клубничный принт покорил сердца всех модниц. Также с помощью такой одежды можно эффектно проводить это лето.
Что касается кроя, фактур и прочего, то здесь вам стоит отдать предпочтение легким тканям оверсайз. Не стоит обтягиваться себя, создавая эффект второй кожи. Помните, что сейчас в моде некая растрепанность. Также желательно носить вещи с таким принтом под кеды или босоножки. Но ни в коем случае не надевайте их под каблуки, иначе вы превратитесь в слишком приторную сахарную вату с клубничным привкусом.
Другие новости по теме:
- Названы самые модные штаны на осень 2020
- Стало известно, как носить трендовое платье-жакет
- Как выглядеть роскошно в пасмурную погоду
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram