Образ Кардашьян очень продуман.

40-летняя звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян эффектно появилась в рекламной кампании своего бренда SKIMS.Читайте такжеАнджелина Джоли продемонстрировала стильные "луки" во время интервью Vogue (фото)

Знаменитость на своей странице в Instagram опубликовала фото, на которых предстала в образе девушки в стиле пин-ап.

Ким позирует в шелковых пижамах золотистого и бронзового цвета, в платьях-комбинациях и халатах.

Образ Кардашьян очень продуман: у нее нарисованы выразительные стрелки, она нанесла яркую помаду и сделала маникюр в тон, а дополняет его прическа в стиле 50-х.

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Автор: Ольга Робейко