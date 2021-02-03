40-летняя звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян эффектно появилась в рекламной кампании своего бренда SKIMS.Читайте такжеАнджелина Джоли продемонстрировала стильные "луки" во время интервью Vogue (фото)
Знаменитость на своей странице в Instagram опубликовала фото, на которых предстала в образе девушки в стиле пин-ап.
Ким позирует в шелковых пижамах золотистого и бронзового цвета, в платьях-комбинациях и халатах.
Образ Кардашьян очень продуман: у нее нарисованы выразительные стрелки, она нанесла яркую помаду и сделала маникюр в тон, а дополняет его прическа в стиле 50-х.
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