Кейт отказалась от шоколадного оттенка волос.

Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон сменила имидж.Читайте также"Ярче звезд": собраны лучшие образы Меган Маркл

38-летняя герцогиня Кембриджская немного осветлила волосы, использовав технику "бронд" (смешивание оттенков (brown + blond) с применением сложной технологии мультиколорирования и мелирования). Это придало волосам пышности, а лицу — свежести.

Снимки, опубликованные в Instagram, были сделаны по случаю окончания собственного фотопроекта Миддлтон Hold Still, участники которого показывают, как живут во время карантина.

В кадрах герцогиня предстала в кремовом топе и красном жакете.

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Автор: Ольга Робейко