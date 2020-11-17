Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон сменила имидж.Читайте также"Ярче звезд": собраны лучшие образы Меган Маркл
38-летняя герцогиня Кембриджская немного осветлила волосы, использовав технику "бронд" (смешивание оттенков (brown + blond) с применением сложной технологии мультиколорирования и мелирования). Это придало волосам пышности, а лицу — свежести.
Снимки, опубликованные в Instagram, были сделаны по случаю окончания собственного фотопроекта Миддлтон Hold Still, участники которого показывают, как живут во время карантина.
В кадрах герцогиня предстала в кремовом топе и красном жакете.
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