Эти идеи причесок помогут вам скрыть цифры в паспорте.

С возрастом у каждой женщины появляется седина, которая буквально кричит о ее цифрах в паспорте. Однако это можно скрыть, если знать, что делать.

УНИАН рассказывает, какой цвет волос подходит пожилым женщинам.

Какой цвет волос молодит женщину 60 лет - три стильных идеи

Вы даже не догадывались, какой цвет молодит после 60 лет. Многие женщины ошибочно полагают, что это бордовый и "баклажан". Однако на самом деле все совсем не так.

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Платиновый тон

Если вы хотите скрыть свой возраст, то присмотритесь к платиновому тону. Этот шикарный цвет в сочетании с объемным каре сделает свое дело за считанные минуты. Никто из окружающих даже не подумает, что вам может быть больше 60 лет.

Блонд

У каждой женщины есть седые волосы, однако их легче скрыть с помощью окрашивания в светлые оттенки. Вам может казаться нелогичным красить волосы в блонд, если они у вас темные, но так вы только, увы, подчеркиваете седину.

Светлый каштан

Светлый каштан - еще один вариант, какой цвет волос молодит и освежает. Он визуально сделает ваше лицо худее и теплее. А если вы нанесете еще и консилер под глаза, то сможете скрыть синяки и вены. Тогда все будут думать, что вам максимум 35 лет.

В какой цвет лучше красить седые волосы - фото

На самом деле, в седине нет ничего плохого, однако она требует особого ухода. Волосы нужно обязательно увлажнять и освежать. И без помощи краски не обойтись. Стилисты умело подбирают тот тон, который нужен именно вам. Поэтому не стоит стесняться седых волос, это естественный процесс, и он тоже может быть красивым.

Стилисты очень просто отвечают на вопрос, в какой цвет покрасить седые волосы в 50 лет.

В данном случае свою роль на все сто процентов сыграет медный оттенок. Он скроет то, что вам не нравится, и подарит вашей прическе новую жизнь.

Также присмотритесь к темному шатену. Однако в этом случае вам стоит убедиться, что он подходит под ваш цвет кожи и глаз.

Кроме того, учитывайте и тот факт, что слишком темные оттенки наоборот визуально старят женщину, поэтому их лучше избегать. В то же время мелирование после 60 лет - то, что спасет вас в любом случае.

Прислушаясь к этим советам, вы сможете забыть о цифрах в паспорте и наслаждаться стильным и молодым видом, даже если вам за 60 лет.

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