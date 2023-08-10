Женщины с миллионами долларов на счетах любят статусные и высококачественные украшения. Но в вашей шкатулке может быть что-то похожее.

Богатые женщины всегда притягивали к себе взгляды. Дело даже не в их финансовом положении, а в том, как они выглядят. У таких женщин особый стиль, который проявляется во всем – от повседневной одежды до аксессуаров.

Зачастую богатые женщины много работают, ведь даже получив деньги в наследство, их нельзя просто зарыть в сейфе, а бизнес бросить на самотек. В связи с этим бизнес-леди предпочитают в повседневной жизни лаконичный, простой и в то же время строгий стиль без излишнего пафоса, что проявляется и в украшениях.

Жемчуг

Нитка натурального жемчуга – универсальна, подходит под все и будет уместна, как на деловой встрече, так и на вечернем приеме. Если подобрать к колье серьги, то получите комплект, который продемонстрирует изысканный вкус и невероятное чувство стиля.

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Правда, натуральный жемчуг достаточно редкий, а поэтому и стоит недешево. Так что придется раскошелиться. Зато у вас будет украшение, которому время не враг.

Тонкое золотое кольцо

Еще одно украшение, которое выбирают богатые женщины – золотое кольцо. Они не приемлют никаких массивных украшений на пальцах, которые могут мешать или привлекать к себе очень много внимания, если это не вечерний выход.

Зачастую для повседневной носки выбирают тонкое золотое кольцо. Украшение может быть инкрустировано драгоценными камнями, чаще всего это бриллиант. Также в качестве лаконичного украшения на пальце используют обручальное или помолвочное кольцо.

Шелковый платок

Этот предмет роскоши давно завоевал сердца богатых женщин. Во-первых, это стильно и красиво. Во-вторых, очень практично. В-третьих, такой аксессуар является красивым акцентом.

Шелковый платок – предмет мечтаний любой модницы. Аксессуар хорошо сочетается с деловым костюмом, а также незаменим на отдыхе. К тому же такое украшение дает возможность фантазировать – его можно повязать на голову или на шею, и оно будет отлично смотреться на сумке.

Конечно же, если позволяет бюджет, то лучше купить оригинальные платки таких известных брендов как Hermès, Burberry, Versace, но покупка сильно ударит по карману, поэтому часто выбирают аксессуар менее известного бренда, если хотите дополнить свой образ. Самое главное условие – качественная натуральная ткань с оригинальным принтом.

Серьги

Многие привыкли видеть успешных женщин на мероприятиях с роскошными и усеянными камнями украшениям, но в обычной жизни ни одна бизнес леди не наденет такие аксессуары. Среди богатых модниц ценится практичность и лаконичность, в том числе это касается серёг.

Лучше выбрать небольшие, но стильные украшения из золота, но с драгоценными камнями. Стоит присмотреться к бриллиантам, ведь это вечная классика, которая всегда будет актуальна.

Часы

Несмотря на технический прогресс и популярность различных гаджетов, как смарт-часы, многие богатые люди предпочитают механическую классику. Отменное качество, драгоценные металлы, дорогие и редкие материалы, а также бренды с историей превращают обычные наручные часы в стильный, статусный, незаменимый деловой аксессуар.

Во всем мире знают такие марки часов как Rolex, Patek Philippe, Chopard, Breguet, TAG Heuer и прочие. Цены на них сильно кусаются, поэтому стоит присмотреться к более доступным, но качественным брендам.

Ранее УНИАН писал, какие кольца нужно носить для привлечения удачи и любви.

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