Какие челки в моде 2024: топ-5 самых идеальных вариантов для каждой (фото)

Независимо от длины и текстуры ваших волос, в этом сезоне каждая найдет стильную челку, которая станет идеальным дополнением образа.

В этом сезоне челки вновь становятся главным акцентом стильных стрижек, и выбрать модный вариант теперь проще, чем когда-либо. Современные стилисты предлагают несколько вариаций, которые украсят практически любую внешность и подчеркнут индивидуальность. Вот пять самых красивых челок, которые идеально подойдут каждой моднице этой осенью.

1. Удлиненная челка-шторка

Челка-шторка, которая плавно обрамляет лицо и немного удлинена по бокам, снова на пике популярности. Ее легкость и плавность делают образ романтичным и нежным. Благодаря универсальной длине такая челка подходит практически каждому типу лица и легко укладывается. Она может сочетаться как с короткими стрижками, так и с длинными волосами, добавляя прическе мягкости и изящества.

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2. Прямая густая челка

Для тех, кто хочет придать образу дерзкости и выразительности, отличным выбором станет густая прямая челка, доходящая до бровей. Эта челка привлекает внимание к глазам и делает черты лица более выразительными. В этом сезоне актуально сочетать ее с ровными, гладкими стрижками, а также с легкими волнами, что добавляет текстуры и объема. Прямая челка подходит большинству модниц, особенно обладательницам овального или слегка вытянутого лица.

3. Укороченная челка-бэби

Челка-бэби — это смелый выбор для тех, кто хочет добавить образу игривости и современности. Эта челка заметно короче классических вариантов и заканчивается выше бровей, что делает образ динамичным и свежим. Она хорошо смотрится с короткими стрижками, а также с длинными волосами в сочетании с легкими слоями. Укороченная челка идеально подходит для тех, кто не боится экспериментов и хочет выделяться.

4. Косая челка

Косая челка — это вариант, который подходит практически всем, благодаря своей универсальности и мягкости. В этом сезоне косая челка чаще всего укладывается с легкой асимметрией, что добавляет образу небрежной элегантности. Она хорошо корректирует форму лица, особенно если нужно сделать акцент на скулах. Косая челка смотрится эффектно как с короткими стрижками, так и с длинными, придавая прическе завершенность.

5. Текстурированная рваная челка

Рваная челка — это выбор для тех, кто хочет создать эффект легкости и объема. Такая челка обычно текстурирована и филируется, чтобы придать ей небрежный, натуральный вид. Рваная челка хорошо сочетается с многослойными стрижками и подходит для обладательниц любой длины волос. Этот вариант челки прекрасно подходит для круглого или квадратного типа лица, так как она смягчает черты и добавляет структуру прическе.

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