Овсяная крупа - превосходное средство, помогающее добиться более выраженного белого цвета кожи, она также отшелушивает мертвые клетки.

Потемнения и пигментные пятна в области рта - довольно распространенное явление, вызывающее сильное раздражение у многих людей. Однако, существуют домашние средства, позволяющие справиться с этой проблемой.

Читайте такжеВечно 18: пять секретов молодости для вашей кожиКуркума. Отличный ингредиент, осветляющий цвет кожи. Смешайте половину чайной ложки куркумы с двумя столовыми ложками муки и несколькими каплями воды или молока. Полученную пасту наносите на поражённые участки и оставляйте на 15 минут, а потом смывайте обычной водой.

Скраб из овсянки. Овсяная крупа - превосходное средство, помогающее добиться более выраженного белого цвета кожи, она также отшелушивает мертвые клетки. Возьмите овсянку, томатный сок и оливковое масло, чтобы из этих компонентов приготовить скраб. Нанесите смесь на лицо и медленно вотрите. Оставьте на коже, прежде чем смыть холодной водой, передает medikforum со ссылкой на The Health Site.

Папайя. Обладает отбеливающими свойствами, помогающими осветлить кожу и избавиться от пигментных пятен вокруг рта. Смешайте некоторое количество спелой папайи и добавьте туда немного лимонного сока. Всё это хорошенько перемешайте и наносите на кожу, чтобы смыть через 30 минут.

Сок картофеля. Как и папайя, картофель обладает очищающими свойствами, помогающими удалять пигментные пятна. Он полезен для людей с чувствительной кожей. Нарежьте картофель, выжмите из него сок, нанесите на кожу вокруг рта и массажными движениями втирайте, чтобы оставить на 20 минут, а потом смыть.

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Автор: УНИАН