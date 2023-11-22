В них вы почувствуете себя худенькой и привлекательной.

Живот - это проблема многих девушек, потому что его состояние зависит исключительно от питания. А так как мы часто перекусываем что-то на ходу или позволяем себе сладенькое, эта проблема становится более очевидной.

Однако, не стоит расстраиваться раньше времени. Вы всегда можете заняться собой, а пока вы будете сгонять лишний вес, можете использовать несколько секретов, как скрыть живот одеждой.

Как скрыть живот - топ-5 лучших вещей

На самом деле, с помощью вещей можно создать не только стильный "лук", но и максимально скрыть недостатки. Рассказываем подробнее, как это сделать.

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Платье

Каждая девушка любит носить романтические образы, но не каждая знает, как скрыть живот в платье. У вас есть два варианта - или вы выбираете платье свободного кроя, или поверх него надеваете пояс-баску. В любом случае вы будете выглядеть стройной.

Джинсы с высокой посадкой

Вы спросите, как скрыть живот в джинсах? Отвечаем: легко. Высокая посадка поможет решить вам эту проблему. Это как раз тот случай, когда образ будет невероятно стильным, потому что завышенная талия сейчас на пике популярности, а также вам не будет холодно в конце осени и зимой.

Однотонная одежда

Еще один способ, как скрыть живот при помощи одежды - отказаться от принтов. Выбирайте однотонные вещи, желательно темных цветов. Помните, что черный цвет визуально стройнит, а белый наоборот.

Длинные свитера

Длинные свитера - мастхев для каждой девушки, которая стесняется нескольких лишних килограмм. Они не только визуально будут вас стройнить, но и согреют даже в самую холодную погоду.

Пиджак

Если вы ломаете голову над тем, как скрыть живот и бока одеждой, то купите свободный пиджак и забудьте об этой проблеме. К слову, его можно сочетать с платьями, джинсами, юбками, штанами и другими вещами. При этом ваш образ будет выглядеть эффектно.

Теперь вы знаете, как скрыть большой живот с помощью одежды. Как видите, все просто. Достаточно лишь прислушиваться к советам опытных стилистов.

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