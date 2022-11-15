Морщины - это распространенная проблема среди женщин. УНИАН подскажет, какое самое эффективное средство от морщин в домашних условиях.

Появление морщин нельзя предотвратить, так как это возрастные изменения кожи. Однако с помощью некоторых уходовых и косметических средств их можно замаскировать. Давайте разбираться, как сделать макияж, чтобы не было видно морщин.

Какие средства разглаживают морщины

Часто женщины пренебрегают уходой косметикой, полностью не осознавая всю ее ценность для кожи. В результате морщины на лице появляются намного быстрее, чем мы того хотели бы. Чтобы хоть немного оттянуть этот неприятный момент, стоит запастись некоторыми средствами.

В борьбе с этой проблемой вам может помочь праймер для заполнения морщин. Он расширит поры и сделает морщины менее заметными, так как это средство выравнивает рельеф кожи. Не лишним будет и фиксатор, который закрепит эффект после праймера-филлера.

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Также со всей серьезностью стоит подойти к выбору тонального крема. Если у вас слишком выражены морщины, то идеальным вариантом будет тональный крем с легким сиянием. С ним ваша коже будет выглядеть свежее и моложе.

Обратите внимание и на консилер, который был создан именно для антивозрастного макияжа. Его главное преимущество в том, что он не скатывается в складки, а наоборот разглаживает кожу, делая ее более ровной.

Как скрыть морщины под макияжем

Антивозрастной макияж выполняется в несколько этапов. Первый - нанесение тонального крема. Мягкой кистью равномерно распределите тональный крем не подчеркивающий морщины и закрепите его минеральной пудрой.

Второй этап - контурирование. В этом вам поможет палетка для контуринга, позволяющая выделить скулы и сделать нос более острым.

Затем на места, где у вас больше всего морщин, легким движением руки нанесите хайлайтер, чтобы прибавить коже немного сияния.

И, конечно, "наденьте" на лицо улыбку, которая затмит любые морщины.

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