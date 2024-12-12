Если неправильно подобрать косметику, можно прибавить себе несколько лет.

С течением времени важно менять не только образ жизни, взгляды и привычки, но и внешний вид. Одежда, которая была уместна в 20, после 40 выглядит смешно - то же самое касается и косметики. Узнайте, как правильно подобрать цвет помады по возрасту.

Какой цвет помады старит женщину

Молодость прекрасна не только в своей беззаботности, но и благодаря возможности экспериментов. Юные девушки способны экспериментировать с цветами и оттенками, а вот взрослые женщины этой привилегии лишены. Неудачно подобранная косметика сразу добавляет 5 лет, а в некоторых случаях даже превращает женщину даму с сомнительными моральными принципами.

Хороший пример плохого выбора - перламутрово-розовый цвет помады, который не только старит образ, но и сильно его "дешевит". Перламутровое сияние подчеркнет абсолютно все возрастные изменения на коже вокруг губ, превращая вас из элегантной дамы в безвкусную старую женщину. Сюда же по той же причине можно отнести и "фуксию".

Видео дня

Нюдовый цвет помады - еще один вариант, который нравится очень многим, но мало кому подходит. Дело в том, что нюд "смазывает" улыбку, если не знать определенных техник макияжа, способных это предотвратить. Так получается, что губ у вас вообще не будет, а если и будут, то вместе с морщинами вокруг рта.

Третий запрещенный прием в макияже - это морковная помада и любые яркие оттенки оранжевого. Практически никто в 40 лет не может похвастаться полным отсутствием морщин, а такая косметика точно их выделит. К тому же, малейший желтый налет на зубах с такой помадой тут же станет в 100 раз ярче - вместо привлекательного образа в зеркале вы увидите клоуна, нуждающегося в стоматологе.

Визажисты не рекомендуют приобретать любые помады в коричневых тонах - этот цвет после 40 лет не только подчеркивает морщины и любые другие несовершенства кожи, но и акцентирует внимание на кругах под глазами. Кстати, коричневая помада, как правило, темная, так что, объемных губ вы не получите - наоборот, улыбка окажется как будто бы сжатой.

Какой цвет помады освежает лицо

Важно понимать, как выбрать цвет помады, чтобы не выглядеть нелепо, дешево и даже вульгарно. С запрещенными оттенками мы определились, но их необходимо чем-то заменить. Отличный вариант для женщин после 40 - лососево-розовая полуматовая помада. Такой цвет подходит практически всем, не подчеркивает морщины, но скрывает недостатки.

Темноволосые дамы за 40 вполне могут позволить себе нанести помаду кофейно-бежевого оттенка, а светловолосым модницам лучше подойдет пыльная роза - цвет, который всегда омолаживает лицо.

Персиковый цвет помады - прекрасная альтернатива любым морковным оттенкам, особенно для обладательниц светлых волос. Если волосы темные, то лучше сделать выбор в пользу кораллового тона, но только не яркого. Единственный случай, в котором возможно использование ярких коралловых оттенков - это наличие рыжих волос.

Вам нужно запомнить, какую помаду выбрать после 40 лет, чтобы выглядеть свежо и молодо. Желательно отдавать предпочтение именно вышеперечисленным цветам, а также присмотреться к лиловому, бордовому, темно-красному, оттенку спелой вишни. Но учтите, что с темной палитрой нужно быть осторожной - необходим хороший тон и дополнительные косметические средства.

Вас также могут заинтересовать новости: