Как модно носить леггинсы: 8 вариантов для роскошного образа

Леггинсы круто смотрятся с оверсайз-вещами.

Леггинсы — это универсальный элемент гардероба, который остается актуальным из сезона в сезон. Однако мода диктует свои правила, и чтобы ваш образ с леггинсами выглядел не только комфортно, но и стильно, важно учитывать современные тенденции.

Рассказываем, как носить леггинсы, чтобы быть в тренде.

1. С длинными пиджаками или жакетами

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Длинный пиджак или оверсайз-жакет — идеальный спутник для леггинсов. Это сочетание выглядит сбалансировано и элегантно, особенно если добавить к образу туфли на каблуке или массивные лоферы.

2. С объемными свитерами

Одно из самых комфортных сочетаний — леггинсы и крупный вязаный свитер. Чтобы образ выглядел стильно, дополните его высокими сапогами с широким голенищем или массивными ботинками.

3. В спортивном стиле

Для повседневного образа отлично подойдут леггинсы в сочетании с укороченным худи, бомбером или спортивной курткой. Завершите образ кроссовками или массивными сникерсами.

4. С рубашками и корсетами

Сложный, но невероятно эффектный тренд — леггинсы в паре с оверсайз-рубашкой и корсетом. Такой образ идеально подойдет для вечернего выхода или стильной фотосессии.

5. С верхней одеждой

Зимой и осенью леггинсы можно сочетать с объемными пуховиками, тренчами и объемными пальто. Особенно эффектно смотрятся кожаные леггинсы в тандеме с плащами до пола. Для завершения образа выбирайте высокие сапоги или ботильоны.

6. С акцентом на аксессуары

Если ваш образ с леггинсами кажется слишком простым, добавьте эффектные аксессуары: крупные серьги, стильные очки, кожаную сумку или шелковый шарф.

7. Цветовые акценты

В 2025 году популярны леггинсы не только в классических черных тонах, но и в насыщенных цветах — бордовые, изумрудные, фиолетовые. Смело комбинируйте их с базовыми вещами нейтральных оттенков, чтобы не перегружать образ.

8. Леггинсы с узорами и вставками

Модели с сетчатыми вставками, кожаными элементами или интересными узорами снова в тренде. Их можно носить с однотонными верхами, чтобы акцент был именно на деталях леггинсов.

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