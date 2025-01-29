Как модно красить волосы в 2025 году: топ лучших идей

Окрашивание волос в 2025 году — это сочетание индивидуальности, естественности и новых технологий.

В 2025 году окрашивание волос становится настоящим искусством. В моду входят смелые решения, футуристические оттенки и техника, создающая эффект натурального сияния. Если вы хотите обновить свой образ и выглядеть стильно, обратите внимание на тренды, которые будут править миром красоты в этом году.

Перламутровые и голографические оттенки

Футуристическая эстетика продолжает завоёвывать мир моды. В 2025 году популярны волосы с переливами, которые меняют цвет в зависимости от освещения. Такие оттенки создаются с помощью сложного многослойного окрашивания, в котором смешиваются холодные блонды, серебристые и пастельные тона.

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Натуральный эффект "дорогих волос"

В 2025 году тренд на естественность сохраняется, но с акцентом на ухоженность и мягкое сияние. Такой эффект достигается с помощью техники "Liquid Hair" — волос, который выглядит гладким, здоровым и переливается на свету.

Смелые яркие цвета

Эксперименты с цветом становятся всё популярнее. В 2025 году трендом станут насыщенные, но благородные оттенки, напоминающие драгоценные камни. Чтобы цвет выглядел стильно, стилисты рекомендуют сочетать его с техникой "color melt" — плавного перехода между оттенками.

Контрастные пряди и эффект "peek-a-boo"

Смелые, но элегантные акценты — ещё один модный тренд 2025 года. Это могут быть скрытые под верхним слоем волос яркие пряди или контрастные блоки цвета, добавляющие изюминку образу.

Теплые оттенки медового и персикового блонда

В 2025 году холодные платиновые блонды уступают место более тёплым, солнечным оттенкам. Персиковый, карамельный и золотистый блонд делают образ мягким и женственным.

Темные корни и эффект отросших волос

Модное окрашивание в 2025 году не требует постоянного обновления — стильный эффект отросших корней остаётся в тренде. Он создаёт плавный переход от тёмного к светлому, делая образ более естественным.

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