Худи сейчас находится на пике популярности.

Худи внешне напоминает толстовку. При этом у них есть одна отличительная черта. "Худи" переводится с английского как "капюшон". То есть, это кофта оверсайз с капюшоном.

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Ранее эту вещь носили молодые люди из бедных, криминальных районов Америки, в Англии - уличные хулиганы и воришки. Им было удобно прятать лицо под капюшоном. Но сейчас худи есть практически у каждого модника и модницы.

Худи можно носить как под велосипедки, штаны, так и под платье-комбинацию. При этом желательно забыть о каблуках, даже если вы наденете его под платье. Отдайте предпочтение кедам.

С этой универсальной вещью можно составить много стильных образов.

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Автор: Диана Могилевич