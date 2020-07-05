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Освежаем френч: топ-5 идей для разнообразного маникюра

14:49, 05 июля 2020
Красота и стиль
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Френч в моді / Скріншот YouTube

Френч или французкий маникюр - это классическое покрытие ногтевой пластины. Мы привыкли, что чаще всего это белая полоска на краю ногтя, а сама пластина покрыта прозрачным или нюдовым лаком. 

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Мы подобрали для вас несколько идей, как можно разнообразить такой маникюр.

Сейчас в моде маникюр под названием бэби-бумер. Это покрытие выполняется с помощью градиента. Белый гель-лак растягивается на прозрачном покрытии, и получается плавный переход.

Беби-бумер / фото pinterest.com

Также вместо белой полоски можно выложить конфетти. Летом эта идея как никогда актуально, ведь в такое время года хочется больше красок.

Конфеті на нігтях / фото pinterest.com

Одним из трендовых покрытий сейчас являются морские волны на ногтях. Поэтому предлагаем вам рассмотреть вариант покрытия такой: вместо любимой полоски на краю ногтя нарисовать волны. Согласитесь, что это необычно и очень красиво?

Хвилі на нігтях / фото pinterest.com

Чтобы освежить маникюр и добавить больше сочности, можно использовать яркие гель-лаки терракотового, лимонного, алого цветов. Такие цвета красиво будут смотреться в сочетании с дизайном в виде арбуза, лайма, апельсина.

Яркий дизайн / фото pinterest.com

Также можно рассмотреть вариант и вовсе необычного покрытия. Например, сделать рваные полоски или геометрию. 

Геометрія на нігтях / фото pinterest.com

Как сообщал УНИАН, в моду входит лаконичный маникюр.

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