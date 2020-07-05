Освежаем френч: топ-5 идей для разнообразного маникюра

Френч пользуется популярностью.

Френч или французкий маникюр - это классическое покрытие ногтевой пластины. Мы привыкли, что чаще всего это белая полоска на краю ногтя, а сама пластина покрыта прозрачным или нюдовым лаком.

Читайте также"Будь яркой": лучшие дизайны ногтей 2020

Мы подобрали для вас несколько идей, как можно разнообразить такой маникюр.

Сейчас в моде маникюр под названием бэби-бумер. Это покрытие выполняется с помощью градиента. Белый гель-лак растягивается на прозрачном покрытии, и получается плавный переход.

Также вместо белой полоски можно выложить конфетти. Летом эта идея как никогда актуально, ведь в такое время года хочется больше красок.

Одним из трендовых покрытий сейчас являются морские волны на ногтях. Поэтому предлагаем вам рассмотреть вариант покрытия такой: вместо любимой полоски на краю ногтя нарисовать волны. Согласитесь, что это необычно и очень красиво?

Чтобы освежить маникюр и добавить больше сочности, можно использовать яркие гель-лаки терракотового, лимонного, алого цветов. Такие цвета красиво будут смотреться в сочетании с дизайном в виде арбуза, лайма, апельсина.

Также можно рассмотреть вариант и вовсе необычного покрытия. Например, сделать рваные полоски или геометрию.

Как сообщал УНИАН, в моду входит лаконичный маникюр.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram