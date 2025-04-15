Эти платья из 90-х были на пике популярности и снова вернулись в моду

Главный секрет — сочетать их с современной обувью и аксессуарами.

Мода продолжает обращаться к прошлому, и этой весной на модный пьедестал снова возвращаются культовые платья из 90-х. Те самые модели, которые когда-то носили супермодели, героини сериалов и звезды красных дорожек.

Шёлковые платья-комбинации

Тонкие бретели, струящаяся ткань и лаконичный крой — одно из главных платьев 90-х снова на пике популярности. Такие модели отлично смотрятся как в вечерних образах, так и в сочетании с грубыми ботинками или кедами на каждый день.

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Джинсовые платья

Джинсовая мода из 90-х снова с нами. Особенно популярны сарафаны на пуговицах, платья с открытыми плечами и модели из плотного денима. Носить их стоит с белыми футболками или водолазками — как это делали иконы стиля прошлого.

Платья-бандо

Минимализм в стиле 90-х снова в моде. Простые платья-бандо без лишних деталей подчёркивают фигуру и идеально подходят для летних вечеринок или отпускных образов.

Платья с цветочным принтом

Лёгкие, романтичные и немного наивные платья в цветочек снова на улицах модных столиц. Их носят с массивными ботинками, кожаными куртками или джинсовыми жилетами — именно так создаётся контраст моды из 90-х и современной динамики города.

Платья с асимметрией

Модели на одно плечо или с нестандартным кроем вернулись на подиумы и в магазины. Они идеально подходят для вечеринок и создают эффектный образ без лишних деталей.

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