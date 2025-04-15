Эти платья из 90-х были на пике популярности и снова вернулись в моду

Мода продолжает обращаться к прошлому, и этой весной на модный пьедестал снова возвращаются культовые платья из 90-х. Те самые модели, которые когда-то носили супермодели, героини сериалов и звезды красных дорожек.
Шёлковые платья-комбинации
Тонкие бретели, струящаяся ткань и лаконичный крой — одно из главных платьев 90-х снова на пике популярности. Такие модели отлично смотрятся как в вечерних образах, так и в сочетании с грубыми ботинками или кедами на каждый день.
Джинсовые платья
Джинсовая мода из 90-х снова с нами. Особенно популярны сарафаны на пуговицах, платья с открытыми плечами и модели из плотного денима. Носить их стоит с белыми футболками или водолазками — как это делали иконы стиля прошлого.
Платья-бандо
Минимализм в стиле 90-х снова в моде. Простые платья-бандо без лишних деталей подчёркивают фигуру и идеально подходят для летних вечеринок или отпускных образов.
Платья с цветочным принтом
Лёгкие, романтичные и немного наивные платья в цветочек снова на улицах модных столиц. Их носят с массивными ботинками, кожаными куртками или джинсовыми жилетами — именно так создаётся контраст моды из 90-х и современной динамики города.
Платья с асимметрией
Модели на одно плечо или с нестандартным кроем вернулись на подиумы и в магазины. Они идеально подходят для вечеринок и создают эффектный образ без лишних деталей.