Эти джинсы удлиняют ноги: 5 моделей, которые сделают из вас высокую красотку

Найдите свой фасон, и вы убедитесь, что ноги "от ушей" — это не только про генетику, но и про правильный стиль.

Если вы мечтаете о длинных, стройных ногах — не обязательно становиться на каблуки. Достаточно правильно подобрать джинсы, которые визуально вытягивают силуэт и придают фигуре гармоничные пропорции.

Джинсы с высокой посадкой

Это — must-have для тех, кто хочет "добавить" себе несколько сантиметров роста. Завышенная талия акцентирует внимание на самой узкой части фигуры и "переносит" линию начала ног выше, делая силуэт более вытянутым.

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Прямой крой

Классические прямые джинсы без лишнего облегания по бедру и икрам создают вертикаль, которая визуально вытягивает ноги. Особенно хорошо работают модели без вычурного декора и контрастных швов.

Джинсы-клёш от бедра

Такой фасон не только визуально уравновешивает фигуру, но и создаёт иллюзию длинных ног — особенно в паре с обувью на каблуке или платформе. Главное — чтобы клёш начинался не от колена, а выше.

Джинсы с вертикальными элементами

Любой вертикальный шов, лампасы, стрелки или просто контрастная строчка вдоль ноги работают как визуальный "лифт". Они словно рисуют дополнительную высоту и делают ноги стройнее.

Монохромные и тёмные оттенки

Однотонные джинсы, особенно в глубоких синих, графитовых и чёрных оттенках, визуально "вытягивают" фигуру. Избегайте светлых потертостей в зоне бёдер — они могут укоротить силуэт.

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