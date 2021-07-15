Рассказываем о самых трендовых моделях, которые украсят ваше тело.

Лето - это период отпусков, моря, наслаждения солнечными лучами. Девочки обычно долго готовятся к пляжному сезону, и когда он настает нам хочется удивлять всех вокруг своей фигурой, загаром и, конечно, купальниками.

Сейчас уже середина лета, но в последний вагон мы еще успеем заскочить, чтобы подобрать себе самый стильный купальник для отпуска.

Начнем с того, что летом хочется больше ярких красок, так называемой, сочности. Поэтому лаконичные купальники ярких цветов сыграют вам только на руку. Представьте, как красиво он будет смотреться на загорелой коже.

"Воспоминания" из детства также могут нам пригодится. Например, купальник с бюстгальтером-шторками и забавным принтом. Возможно, у вас есть любимый мультфильм, которым вы вдохновитесь при поиске идеальной модели для себя.

Все помнят, что сейчас в тренде кроп-топы с длинным рукавом? Конечно, для пляжа - это не самый удачный вариант, так как загорят у вас только ножки. Но, если вы привыкли сидеть в тени, тогда скорее мчите за таким купальником. Поверьте, вы будете самой стильной девушкой.

Также рекомендуем присмотреться к моделям на одно плечо. Они идеально подчеркивают ключицы, делая их еще более сексуальными.

Ну, и конечно, не будем изменять смежным купальникам. Ведь они прекрасно скрывают несовершенства фигуры и визуально делают стройнее.

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Автор: Диана Могилевич