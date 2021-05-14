Она рассказала, что раньше у нее не было необходимости носить деловые костюмы каждый день.

Жена президента Украины Елена Зеленская рассказала, что почему-то все считают, что для того, чтобы одеваться и хорошо выглядеть, она пользуется государственными средствами.

Об этом она заявила в первом телевизионном интервью в "VIP с Натальей Мосейчук".

Читайте такжеЕлена Зеленская похвасталась изысканными "луками" в Катаре"Все, во что я одета, это только мои хлопоты и мои расходы. Как я выгляжу, можно критиковать. Я понимаю, что иногда допускаю ошибки. Но это только мой выбор и я за это ответственна", — подчеркнула Зеленская.

Она добавила, что раньше у нее не было необходимости носить деловые костюмы каждый день, она могла ходить в джинсах. А сейчас есть критерии, которым первая леди должна отвечать.

"У меня есть консультант. У нас с Владимиром один стилист на двоих, потому что нет такого в Офисе президента, где будут люди, которые работают только на меня", — пояснила Зеленская.

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Автор: Ольга Робейко