Джинсы 2025 года: главные тренды и как их носить (фото)

Джинсы – неизменная часть гардероба, которая адаптируется к любому времени и стилю. В 2025 году мода на деним приобретает новое дыхание, делая акцент на свободе, самовыражении и оригинальности.
Главные тренды джинсов 2025 года
- Свободный крой
"Бойфренды" и "бэгги" остаются фаворитами модных коллекций. Широкие джинсы, которые не сковывают движений, станут выбором номер один. Их носят с укороченными топами, объемными свитерами или классическими пиджаками для создания сбалансированного образа.
- Джинсы с эффектом многослойности
2025 год привносит новое веяние: джинсы с декоративными вставками из других тканей. Это могут быть накладные карманы, полоски, выполненные из контрастного материала, или вставки из кожи, которые добавляют динамики образу.
- Завышенная талия с корсетным эффектом
Джинсы с высокой талией, подчеркивающие фигуру, возвращаются в моду. Декоративные шнуровки или пояс-корсет делают такие модели идеальными для вечерних выходов и подчеркивают женственность.
- "Рваный шик" в новой интерпретации
Рваные джинсы снова в тренде, но с акцентом на минимализм. Легкие разрезы, едва заметные потертости и аккуратные прорези станут изюминкой повседневных образов.
- Цветной деним
Неоново-голубой, насыщенно-зеленый, винный и даже ярко-розовый – цветные джинсы становятся настоящим хитом 2025 года. Сочетайте их с базовой одеждой нейтральных оттенков, чтобы создать стильный, но гармоничный образ.
Как носить джинсы 2025 года?
Во-первых, смело комбинируйте объемные и приталенные вещи. Свободные джинсы отлично смотрятся с укороченными жакетами, а модели с высокой талией – с объемными свитерами.
Добавляйте акценты. Используйте ремни, массивные ботинки или яркие сумки, чтобы сделать образ ярче.
Играйте с текстурами. Джинсы с необычными вставками хорошо сочетаются с минималистичными топами или водолазками.