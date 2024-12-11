Джинсы 2025 года: главные тренды и как их носить (фото)

Попробуйте добавить новые модели в свой гардероб, чтобы оставаться на пике стиля.

Джинсы – неизменная часть гардероба, которая адаптируется к любому времени и стилю. В 2025 году мода на деним приобретает новое дыхание, делая акцент на свободе, самовыражении и оригинальности.

Главные тренды джинсов 2025 года

Свободный крой

"Бойфренды" и "бэгги" остаются фаворитами модных коллекций. Широкие джинсы, которые не сковывают движений, станут выбором номер один. Их носят с укороченными топами, объемными свитерами или классическими пиджаками для создания сбалансированного образа.

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Джинсы с эффектом многослойности

2025 год привносит новое веяние: джинсы с декоративными вставками из других тканей. Это могут быть накладные карманы, полоски, выполненные из контрастного материала, или вставки из кожи, которые добавляют динамики образу.

Завышенная талия с корсетным эффектом

Джинсы с высокой талией, подчеркивающие фигуру, возвращаются в моду. Декоративные шнуровки или пояс-корсет делают такие модели идеальными для вечерних выходов и подчеркивают женственность.

"Рваный шик" в новой интерпретации

Рваные джинсы снова в тренде, но с акцентом на минимализм. Легкие разрезы, едва заметные потертости и аккуратные прорези станут изюминкой повседневных образов.

Цветной деним

Неоново-голубой, насыщенно-зеленый, винный и даже ярко-розовый – цветные джинсы становятся настоящим хитом 2025 года. Сочетайте их с базовой одеждой нейтральных оттенков, чтобы создать стильный, но гармоничный образ.

Как носить джинсы 2025 года?

Во-первых, смело комбинируйте объемные и приталенные вещи. Свободные джинсы отлично смотрятся с укороченными жакетами, а модели с высокой талией – с объемными свитерами.

Добавляйте акценты. Используйте ремни, массивные ботинки или яркие сумки, чтобы сделать образ ярче.

Играйте с текстурами. Джинсы с необычными вставками хорошо сочетаются с минималистичными топами или водолазками.

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