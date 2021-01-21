Певица подобрала шикарный костюм.

Известная певица Джей Ло опубликовала в Instagram снимок, на котором предстала в мегастильном костюме.

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Звезда надела черно-белые широкие штаны с завышенной талией и удлиненное пальто. Она подобрала расцветку "гусиная лапка". Под такой костюм она подобрала белую рубашку. Более эффектным образ сделала прическа - высокий хвост. А дополнила Лопес такой "лук" массивными серьгами.

Стоит отметить, что такой костюм можно носить как в офис, так и на прогулку. В любом случае он будет выглядеть эффектно.

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Автор: Диана Могилевич