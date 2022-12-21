Такой подарок он получил в День Святого Николая.

Украинский президент Владимир Зеленский показал подарок, который специально для него сделала девочка из Финляндии. В День Святого Николая он получил сине-желтые вязаные носки.

"Это подарок от 14-летней Генриикки из Финляндии. После начала полномасштабной войны она решила помогать нашим людям так, как может. Поэтому, собственноручно, начала вязать теплые шерстяные носки, продавать их и заработанные средства донатить в поддержку Украины. По желанию девочки одна из этих пар дошла и до меня. Спасибо Генриикки и ее дедушке Антти Пуйола", - написал Зеленский в Instagram.

Он добавил, что каждая такая история вдохновляет и дает сил двигаться дальше.

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"Верьте в свои мечты и мечты других, в добро, мир, любовь, справедливость, то, что они обязательно победят. А значит, победит и Украина", - подытожил президент.

Напомним, ранее стало известно, сколько стоит знаменитая вышиванка Зеленского.

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