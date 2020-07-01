Топ-5 антитрендов в одежде, которые депутаты засветили в Раде (фото)

Депутаты в ВРУ показали вещи, которые давно вышли из моды.

Мода - это понятие субъективное. Согласитесь, то, что показывают нам на подиумах в обыденности не наденешь. Хотя, есть и такие экземпляры. А те "луки", которые женщины составляют самостоятельно порой и модой не назовешь, но им нравится. Но не будем смеяться над чужим вкусом, а просто посмотрим на примеры и запомним, как одеваться не стоит.

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Цыганка Аза

Увидев "лук" Виктории Кинзбурской и Евгении Кравчук, первое, что пришло в голову - это "цыганка Аза". Модницы должны запомнить, что сочетание красного и черного цветов уже не в моде. Красные приталенные вещи позволяется носить только тем девушкам, у которых идеальная фигура. В остальных случаях этот цвет будет вас полнить. Это цветовое сочетание нередко используется в театральных постановках и национальных костюмах, поэтому иногда возникают нежелательные ассоциации.

Бабушкины бусы

В образе Евгении Кравчук бросаются в глаза бусы. Типичные "бабушкины" бусы уже не так пользуются популярностью, да и выглядят, мягко говоря, старомодно. Ну зачем же нам собственными руками прибавлять себе года? Лучше отдать предпочтение изысканным колье или подвескам. Помните, что красота в минимализме.

Платье-рубашка

Вы уже знаете, что платье-рубашка не в моде (мы об этом говорили). Не все фасоны таких платье вышли из моды. Но вот платья длины миди нужно выбросить, или пустить на половые тряпки.

Базарный "лук"

Наталия Королевская пришла в Верховную Раду в сером жакете с черным цветочным принтом, который издалека напоминает "леопард". А на воротнике красовалась брошь. Стоит отметить, что жакет был с коротким рукавом и застегнут всего лишь на одну пуговицу на солнечном сплетении. Такой формат одежды создал впечатление, что депутат хорошо покушала и жакет на ней не сошелся. Поэтому возьмите такой "лук" во внимание и никогда так не одевайтесь.

Викторианский стиль

Роксолана Пидласа также удивила своим вкусом. Депутат пришла на заседание в блузке в викторианском стиле. Блузки с широкими рукавами и манжетами уже вышли из моды и смотрятся, как в 19 веке. Хотя, давайте отдадим Пидласой должное. Юбку она, конечно, подобрала старомодного фасона, но вот лавандовый цвет сейчас на пике популярности.

Как сообщал УНИАН, ранее были названы антитренды в одежде.

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