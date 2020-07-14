Депутаты Украины засветили в Верховной Раде трендовые "луки" (фото)

Женщины пришли в Раду в модных костюмах.

Депутаты Украины пришли в Верховную Раду в модных костюмах этого сезона. Если в прошлый раз женщины поразили нас безвкусицей, но сейчас мы готовы им поаплодировать.

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Брючный костюм

Да-да, это тот наряд, который должен быть в шкафу каждой модницы в этом сезоне. Прямые штаны и удлиненный жакет сделают ваш образ нежным, женственным и стильным. Стоит отметить, что костюм можно надеть как в офис, так и на прогулку.

Народные депутаты Ольга Савченко и Юлия Гришина на заседание ВР надели именно такие костюмы. Савченко предпочла нежный голубой цвет, который сделал ее образ таким "девчачьим". Секрет: этот цвет делает женщин на несколько лет моложе. А вот Гришина выбрала фиолетовый цвет. Это цвет противоположностей, так как он смешан из красного и синего. Мы знаем, что красный - это страсть, а синий - успокоение.

Народный депутат Елена Кондратюк не отстала от своих коллег. Девушка также выбрала брючный костюм. Но ее выбор пал на более мягкие тона. А дополнил образ шелковый платок, который добавил нардепу изящности.

Жакет с заклепками

Народный депутат Юлия Тимошенко знатная модница. На заседание Верховной Рады она пришла в черной удлинённой юбке и жакете с заклепками. Мы уже говорили, что этим летом дизайнеры часто используют заклепки на одежде и обуви. При чем очень стильно смотрятся заклепки в два ряда, как на жакете депутата. Поэтому Тимошенко заслуженно попадает в список "Модницы Верховной Рады".

Как сообщал УНИАН, ранее были собраны образы с топом-бандо.

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