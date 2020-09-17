Депутаты часто показывают в Верховной Раде антитренды.

Народные избранники Украины, кажется, не следят за модными трендами. А зря, ведь на них смотрит вся страна. То они придут в Верховную Раду, как цыганки, то наденут ультраоблегающие вещи, то вышиванку по поводу и без. В этот раз они также решили дать повод для обсуждений.

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УНИАН предлагает на примере депутатов разобраться, какие вещи нужно выбросить и больше никогда не надевать

Приталенный жакет

Приталенный жакет, да еще и с поясом - это абсолютный антитренд. Он не подчеркивает талию, а делает вашу фигуру более полной и безформенной. Оптимальным вариантом будет удлиненный жакет свободного или прямого кроя. А главное, что пояс в таких вещах неуместен.

Костюм

Да, костюмы сейчас в моде. Но опять-таки, если речь идет об оверсайз. Людям с лишним весом запрещено носить приталенные вещи, ведь они подчеркивают все недостатки. Также немодными являются подкатанные рукава, как у депутата в розовом костюме.

Бусы

Массивные колье (бусы) тоже угодили в список антитрендов сезона. Стилисты, сговорившись с модными критиками, решили, что подобные украшения утяжеляют образ. Поэтому в повседневном гардеробе лучше от них отказаться. Конечно, можно порыться в бабушкиной шкатулке и что-то подобрать, но делать это нужно с чувством стиля.

Кружево

Футболки с кружевом уже изрядно устарели. Особенно, если воротник застегивается на пуговицу. Стоит отметить, что раньше кружево пользовалось популярностью, но сейчас его лучше использовать как ткань для нижнего белья и не более.

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Автор: Диана Могилевич