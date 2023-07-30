Откажитесь от них, чтобы не выглядеть нелепо.

Чаще всего у зрелых женщин не так много времени для шоппинга, поэтому они заходят в первый попавшийся бутик и покупают удобную одежду, порой забывая о стиле. Однако дизайнеры убеждены, что так вы только прибавляете себе возраст.

УНИАН рассказывает, что нельзя носить женщине после 50 лет.

Что нельзя носить в 40 лет - избавьтесь от этих вещей

Запомните главное правило: чем старше женщина, тем сдержанее должен быть ее образ. При этом он не должен быть скучным и серым. Поэтому запишите себе перечень вещей, которые должны стать для вас табу.

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Гавайские рубашки

Сейчас лето, поэтому не странно, что всем нам хочется больше красок. Однако такой принт очень неуклюже выглядит на взрослых женщинах, да еще и подчеркивает лишние сантиметры в объемах.

Мини-юбка

Если вы не знаете, как носить мини после 40, то лучше вообще их не носить. Это более молодежная одежда, которая подходит девушкам с идеальной фигурой. Поэтому логично, что бизнес-леди не смогут надеть ее в офис, на деловую встречу или в ресторан. Но если вам уж сильно хочется надеть мини, то придерживайтесь нескольких правил. Первое - выбирайте модели А-силуэта прямого кроя, второе - юбка должна быть или черного, или пастельного цвета, третье - добавьте образу многослойности.

Леопардовый принт

Не секрет, что леопардовый принт визуально делает женщину полнее. Поэтому штаны, платья или юбки с таким принтом - это то, что нельзя носить после 50. Вы будете выглядеть в них смешно. Лучше выбирайте более актуальные модели.

Обувь на каблуке

Во-первых, обувь на каблуке вредит ногам. Во-вторых, ближе к вечеру у вас могут появиться судороги. В-третьих, обувь на высоких каблуках смотрится вульгарно на зрелых женщинах. Поэтому если вы задумываетесь, что нельзя носить женщинам после 40, то знайте, что обувь на каблуке должна быть табу для вас. Отдавайте предпочтение белым кедам или обуви на невысокой платформе.

Обтягивающие майки

Обтягивающая майка - еще одна запретная вещь, потому что нельзя одевать после 45 лет ее. Она подчеркнет все недостатки кожи на шее и груди. Также обтягивающая одежда выделит животик, если он у вас есть. Лучше выбирать вещи оверсайз.

Можно ли носить короткие платья после 40 - главный совет

Сейчас в бутиках можно найти массу платьев, которые сделают вас прекрасной леди и позволят "скинуть" несколько лет. Главное - знать меру.

Как мы уже говорили, от мини лучше отказаться, чтобы не выглядеть вульгарно. Взамен присмотритесь к платьям длины миди. Выбирайте темные оттенки, чтобы казаться стройнее. И обязательно подбирайте платья с длинным рукавом, чтобы скрыть дряблость кожи. Помните, что руки выдают возраст женщины.

Прислушиваясь к этим советам, вы создадите крутой образ без отсылок к 90-м годам. Обещаем, вы будете блестать на улицах своего города!

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