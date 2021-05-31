Тимошенко пришла в Верховную Раду в новых туфлях.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко появилась на заседании Верховной Раде в новом образе.

Она надела белую блузку, темный жакет с лампасами, юбку и черные туфли на высоком каблуке с вырезом на носке. И если в целом ее образ не вызвал вопросов, то вот туфли стали поводом для насмешек со стороны пользователей сети.

"Чики-пики, пальчик выкинь", "Так они (туфли, - УНИАН) 5 лет назад вышли из моды", "Стыд, фу", "Стремная", - пишут пользователи соцсети Facebook.

Отметим, Тимошенко часто приходит в Верховную Раду в модных образах. И каждый раз она становится поводом для обсуждений.

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Автор: Диана Могилевич